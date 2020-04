Investeerder Main Capital koopt softwarehulp overheden

Het kocht How About You, een bedrijf in online mediamonitoring en dienstverlening voor de publieke sector, via zijn meerderheidsbelang in Obi4wan. HowAboutYou installeert software bij gemeenten voor contact met burgers. Het bedrag is niet bekendgemaakt.

Het is een volgende overname in korte tijd in die sector, nadat de Haagse investeerder vorige week in Zweden de sectorgenoot Alfa Kommun & Landsting overnam, om ook in die Scandinavische markt te groeien in overheidssoftware.

Bevestiging

,,Met de uitbraak van corona hebben we opnieuw de bevestiging hoe belangrijk goede dienstverlening in communicatie binnen overheidsinstanties en zorgbedrijven is gaan geworden. Daar zitten we al zo’n acht jaar in, we kennen de spelers en daar kunnen we in doorgroeien”, zegt partner en oprichter Charly Zwemstra van Main Capital.

De twee bedrijven werken al negen jaar samen. HowAboutYou helpt 440 overheden en organisaties in het publieke domein met de softwareoplossingen van OBI4wan, zoals chatbots, webcare en monitoring van berichten. Klanten zijn onder meer 270 gemeenten in Nederland, veel veiligheidsregio’s, provincies, uitvoeringsorganisaties en woningcorporaties. In België heeft het 40 klanten.

Bekijk ook: Zwitsers steken miljoenen in Haags private equityfonds software