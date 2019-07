Medeoprichter van Tesla stapt op

Straubel was sinds 2005 hoofd ontwikkeling technologie bij Tesla, en voor de buitenwacht een van de bekendste bestuurders naast topman Elon Musk.

In januari maakte Tesla bekend dat zijn financiële topman Deepak Ahuja bij het in 2003 opgezette bedrijf in Palo Alto vertrekt.

Straubel zal als adviseur aanblijven, stelde Musk. Een andere routinier, Drew Baglino, neemt de rol van chief technology officer over.

Elon Musk ziet zijn kompanen van het eerste uur vertrekken. Ⓒ AFP

De stap is opvallend. Bij presentaties kreeg Straubel afgelopen weken een prominentere rol.

Volgens analisten van Piper Jaffray is Straubel „waarschijnlijk de op een na belangrijkste persoon bij Tesla”. Zij verwachtten een fikse reactie op de beurs.

Het aandeel Tesla stond donderdagavond 14% lager na tegenvallende verkopen in de tweedekwartaalresultaten.

Het rekent op 360.000 tot 400.000 nieuw auto’s in 2019. Het probeert vooral zijn productie uit te breiden.

