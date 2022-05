Lukoil koopt Russische tankstations en fabriek van Shell

Het gaat om ruim vierhonderd tankstations in tientallen Russische steden. Die waren al voorlopig stilgelegd in afwachting van een mogelijke verkoop. Ook de activiteiten bij de smeermiddelenfabriek in Torzjok ten noordwesten van Moskou werden voorlopig gestaakt. Shell bevestigde eerder al dat er gesprekken liepen met een geïnteresseerde partij.

Door deze stap is Shell nog niet meteen helemaal weg uit Rusland. Het concern kondigde vanwege de Russische inval in Oekraïne eerder al aan zijn activiteiten in Rusland af te willen stoten. Daaronder vallen ook investeringen in gasprojecten. Onlangs werd ook al bekend dat Shell miljarden moet afschrijven op de Russische bezittingen.

Shell denkt dat verkoop aan Lukoil voor het einde van het jaar kan worden afgerond. Toezichthouders zullen de deal nog moeten goedkeuren. Het is de bedoeling dat de meer dan 350 medewerkers van Shell Neft overgaan naar de nieuwe eigenaar. Lukoil geeft aan juist te willen groeien met tankstations in Rusland. Datzelfde zou gelden voor de productie van smeermiddelen.