'Total neemt belang in Indiase Adani Gas'

Adani Gas is een onderdeel van conglomeraat Adani Group, dat ook actief is in de sectoren infra, logistiek, agri en mijnbouw. Door het instappen van Total kan Adani schulden terugbrengen en krijgt het strategische kennis in huis, aldus ingewijden.

Adani Gas heeft een distributienetwerk met meer dan 6000 kilometer aan leidingen en ongeveer 350.000 klanten. De beide bedrijven reageerden niet op de berichtgeving van de krant.