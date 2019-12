Wall Street omhoog door handelshoop

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,4 procent hoger op 27.623 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3102 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 8853 punten.

Bronnen meldden tegen persbureau Bloomberg dat een voorlopige handelsdeal nog kan worden gesloten voordat de VS half december nieuwe importheffingen invoeren op Chinese goederen. Ook opmerkingen van president Donald Trump over de timing van een akkoord moeten niet gezien worden als een teken dat de onderhandelingen vastlopen. Eerder hintte Trump nog op een mogelijk uitstel van een deal met China tot na de presidentsverkiezingen in 2020.

ADP

Zoals gewoonlijk kwamen bedrijven die gevoelig zijn de handelsontwikkelingen in beweging, waaronder machinebouwer Caterpillar (plus 0,8 procent). Chipfondsen als Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology en Nvidia stegen tot 1,3 procent. Zij moesten dinsdag nog terrein prijsgeven door de opgelaaide handelsonrust.

ADP maakte bekend dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in november met 67.000 banen is toegenomen. Economen hadden op 135.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert. Daarin worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.

Google-moederconcern Alphabet stond in de belangstelling met een plus van 1,2 procent. De oprichters van Google, Sergey Brin en Larry Page, doen een stap terug bij Alphabet, dat zij ook hebben opgericht. Sundar Pichai, de topman van Google, wordt ook de baas bij Alphabet.