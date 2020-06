Hypotheekadviseurs zien toeloop voor verbouwing

„Waarschijnlijk heeft het nieuwe normaal, waarin er vaker vanuit huis wordt gewerkt, ook invloed op verbouwplannen”, oppert De Hypotheekshop, op basis van signalen van filiaalhouders. „We merken momenteel veel vragen over ruimtevergrotende verbouwingen zoals een uitbouw, een dakkapel of een overkapping in de tuin. Daarnaast worden extra kamers in huis gecreëerd om te kunnen werken of studeren.”

Volgens de hypotheekketen is er een grote kans dat het tweede kwartaal ondanks corona een nieuw record zal opleveren voor het aantal hypotheekaanvragen voor het aantal verbouwingen dat wordt gefinancierd via een hypotheek. Dat waren er in de eerste drie maanden 46.000.

In zijn weekoverzicht ziet De Hypotheekshop geen grote schommelingen in de hypotheekrente. Deze is sinds half maart wel met 0,20%-0,30% gestegen, aldus de keten, maar ligt altijd nog ver onder het niveau van enige jaren geleden. Economen van onder meer De Nederlandsche Bank voorspellen voor 2021 een daling van de huizenprijzen.