‘Slecht voor Nederland als Timmermans EU-leider wordt’

Amsterdam - Dit weekend vergaderen de Europese regeringsleiders verder over wie Juncker moet opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie. Spitzenkandidaten Frans Timmermans en Manfred Weber vechten om de plek, maar maken ze eigenlijk wel kans? En is het wel goed voor Nederland als Timmermans de door hem zo felbegeerde job krijgt? Daarover praten Martin Visser en Herman Stam in de nieuwe DFT-podcast. Ook Adriaan Schout, Europakenner van Instituut Clingendael, is te gast. Hij denkt dat Europa de komende jaren linksaf zal slaan. Luister de hele podcast hieronder, of via Spotify en iTunes.