Omzet laadpalenmaker Alfen groeit, maar batterijmarkt blijkt wispelturig

Dat meldt Alfen woensdag voorbeurs. Op 15 augustus verlaagde Alfen zijn verwachting voor de rest van het jaar, wat voor een stevige koersdaling zorgde.

Klanten hadden nog grote voorraden van onder andere zijn laders. De verwachte jaaromzet gaat terug van €560 tot €600 miljoen naar €490 tot €520 miljoen, vooral door de lagere groei van verkopen van opladers voor stekkerauto’s.

Over het halfjaar meldt Alfen nu concreet een omzet van €223,9 miljoen, een stijging met 9%, tegen €205,5 miljoen in dezelfde maanden ervoor, destijds een toename van 78% op jaarbasis.

Het aangepaste bedrijfsresultaat is €21,2 miljoen tegen €37,3 miljoen, wat toen een plus van 120% was. Het heeft voor €170 miljoen aan orders, de helft daarvan zal dit jaar nog worden verwerkt.

’Robuust’

Volgens ceo Marco Roeleveld heeft het robuuste bedrijfsmodel van Alfen met variatie in producten zich in de tijdelijk moeilijke markt uitbetaald. „De financiële positie van Alfen blijft sterk en gezond in een tijd dat andere spelers van elektrische opladers failliet verklaard worden of genoodzaakt zijn extra kapitaal aan te trekken.”

Hij noemt 2023 een doorbraakjaar voor Alfen. Alfen stelde eerder dat bij de huidige orderstroom voor zijn laders en trafohuisjes in de jaren 2025 tot en met 2027 een omzet van boven €1 miljard realistisch is, met en groeitempo van 23% per jaar. Daarbij hoort een marge voor het bedrijfsresultaat van 15 tot 20%. Het herbevestigt wel zijn doelen voor de middellange termijn.

Het bedrijf zegt te kunnen profiteren van de goede positie in de markt van elektrificatie, de overstap naar elektrisch rijden en de behoefte aan grote batterijen die opgewekte stroom tijdelijk kunnen opvangen.