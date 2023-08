Omzet laadpalenmaker Alfen groeit, maar markt opladers blijkt wispelturig

Dat meldt het bedrijf uit Almere woensdag voorbeurs. Op 15 augustus verlaagde Alfen zijn verwachting plots voor de rest van het jaar, wat voor een stevige koersdaling zorgde. De verwachte jaaromzet gaat terug van €560 tot €600 miljoen naar €490 tot €520 miljoen, vooral door ’uitdagende marktomstandigheden voor’ opladersvan batterijauto’s met minder verkopen.

Over het halfjaar meldt Alfen woensdag een omzet van €223,9 miljoen, tegen €205,5 miljoen in dezelfde maanden in het jaar ervoor, destijds een toename van 78% op jaarbasis.

Het aangepaste bedrijfsresultaat is €21,2 miljoen tegen €37,3 miljoen vorig jaar. Analisten gepeild door Bloomberg rekenden vooraf op €27 miljoen. Alfen kampte met een afname van 36% bij de afdeling laadpalen, bij een omzet van €79,6 miljoen.

Het heeft evenwel voor €170 miljoen aan orders, de helft daarvan zal dit jaar nog worden verwerkt, stelt Alfen.

’Overgangsjaar’

Volgens ceo Marco Roeleveld heeft het ’robuuste’ bedrijfsmodel van Alfen, met variatie van soorten producten zoals voor stroomnetwerken waar een groeiversnelling in omzet (+20%) plaatsvindt, zich in de tijdelijk moeilijke markt uitbetaald.

Stroomnetten zijn overal overbelast. Netbeheerders hebben ’substantieel hogere ambities’ in hun plannen aangekondigd. ,,We verwachten een grote verandering in de groei van deze bedrijfsactiviteiten in 2024”, aldus de ceo van Alfen, dat vooruit investeert en zijn personeelsterkte opvoerde van 893 naar 956 werknemers. Personeelskosten liepen afgelopen halfjaar met 36% op tot bijna €35 miljoen, de operationele kosten stegen 25% tot €12,5 miljoen.

Alfen beschikt over €66,3 miljoen aan cash om eventuele tegenvallers op te vangen, meldt het. Roeleveld: „De financiële positie van Alfen blijft sterk en gezond in een tijd dat andere spelers van elektrische opladers failliet verklaard worden of genoodzaakt zijn extra kapitaal aan te trekken.”

Het bedrijf zegt woensdag te blijven profiteren van de ’enorme’ vraag aan grote batterijen waarmee bedrijven de zelf opgewekte stroom tijdelijk kunnen opvangen.

Herstel inkoop

Bij opladers is sprake van herstel. De ’eerste positieve signalen’ van klanten die bijna leeg verkopen en weer besteld hebben zijn binnen, stelt Alfen. Na de zomer zal die trend zich doorzetten.

„Echter, 2023 zal een overgangsjaar zijn voor het opladers van batterijautos, en zelfs met een verbetering van de orders na voorraadafbouw zullen er uitdagingen op de opkomende markten blijven”, aldus Roeleveld.

Markten voor elektrische opladers in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk blijven achter bij verwachtingen, bijvoorbeeld nadat klanten minder subsidie kregen.

Minder subsidie

De topman noemt 2023 een doorbraakjaar. Alfen stelde eerder dat bij de huidige orderstroom voor zijn laders en trafohuisjes in de jaren 2025 tot en met 2027 een jaaromzet van boven €1 miljard realistisch blijft, met een groeitempo van 23% per jaar. Daarbij hoort een marge voor het bedrijfsresultaat van 15 tot 20%. Roeleveld herbevestigt woensdag zijn doelen voor de middellange termijn.