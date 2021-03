Fors meer bestellingen bij Just Eat Takeaway door lockdowns

Het aantal bestellingen is met 42% gestegen tot 588 miljoen. Just Eat Takeaway behaalde verder een omzet van €2,4 miljard, een stijging van maar liefst 54%. Het bedrijfsresultaat ging met 18% omhoog tot €256 miljoen. De maaltijdbezorger wil verder niet ingaan op de verwachtingen voor dit jaar.

Just Eat Takeaway zag het aantal bestellingen flink toenemen vanwege onder meer de sluiting van de horeca. Consumenten bestellen daardoor vaker online. Zo nam het aantal bestellingen in het Verenigd Koninkrijk toe met 35% tot 179 miljoen. In Nederland was sprake van een stijging van 30% tot 49 miljoen. In Duitsland ging het om 112 miljoen orders (+62%) en in Canada om 86 miljoen (+78%).

Just Eat Takeaway is nog bezig met de overname van het Amerikaanse Grubhub ter waarde van ongeveer $7,3 miljard. Deze overname moet in de eerste helft van dit jaar worden afgerond.