Kunstprominenten vergapen zich op eerste dag tentoonstelling aan meesterwerken Nederlands-Franse kunstenaar Nieuw Rotterdams museum leent meteen schilderij Kees van Dongen uit voor expo in Laren

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

FENIX-baas Wim Pijbes tussen hoofdredacteur Miluska van ’t Lam van Harpers Bazaar en algemeen directeur Evert van Os van Singer.

Hoewel hij het druk had met de bouw van een nieuwe museum in Rotterdam, bevond ook oud-Rijksmuseumbaas Wim Pijbes zich tussen de vele kunstprominenten in het Singer Museum in Laren. Een expo van grootheid Kees van Dongen kon hij niet aan zich voorbij laten gaan.