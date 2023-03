Brussel: oprichten buitenlands filiaal voor bedrijven eenvoudiger

De Belgische Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) lanceerde woensdag een voorstel voor de introductie van een meertalig EU-bedrijfscertificaat die in alle lidstaten gebruikt moet kunnen worden bij bijvoorbeeld openbare aanbestedingen, belastingzaken, aanvraag van subsidies of bij vergunningsprocedures.

Uitwisseling

Bedrijfsinformatie die is aangeleverd bij de Kamer van Koophandel (KvK) kan al via een Europees systeem worden uitgewisseld met ondernemersregisters in andere landen. Reynders stelt nu voor om in de Europese regels vast te leggen dat informatie die al bij de KvK beschikbaar is niet nog een keer hoeft te worden aangeleverd als iemand een bedrijf start in een ander land.

Verder wil de liberale Eurocommissaris af van het formeel legaliseren van papierwerk, vertalingen of bepaalde notariële documenten zodra iemand een filiaal opent over de grens.

Brussel verwacht dat het Europese bedrijfsleven jaarlijks zo’n 437 miljoen euro kan besparen door het terugdringen van de administratieve rompslomp. Het Europees Parlement en EU-lidstaten moeten zich nog buigen over het voorstel.