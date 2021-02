KLM: ’intensief’ in gesprek met kabinet over sneltest

Onder toeziend oog van topman Elbers vertrok dinsdagochtend een KLM-vliegtuig met vaccins naar Caribisch Nederland. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 4.903 -0.49 %

Amsterdam KLM is in ’intensief overleg’ met kabinet en RIVM over de dubbele test voor passagiers. De maatregel moet het reizen ontmoedigen, maar leidt er in de praktijk toe dat de resterende reizigers met concurrenten van KLM naar Nederland reizen.