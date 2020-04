Winst AEX zakt tot 510 punten, verzekeraars leiden

Rond 16.15 uur stond de AEX-index net boven 510,1 punten, 1,1% winst. De AMX steeg 1,2% naar 685,9 punten.

De beurzen in Londen (+0,9%), Parijs (+1,5%) en Frankfurt (+2,5%) bleven optimistisch.

De markt bleef positief nadat de centrale bank in Japan meldde ongelimiteerd schulden op te kunnen kopen. ,,Zij koopt, anders dan de ECB, ook al aandelen op. Dit besluit zette de toon op de markten: de centrale bank en ook premier Abe al eerder zijn bereid alles te doen om de Japanse economie te stimuleren”, zegt Jan-Willem Nijkamp van vermogensbeheerder Fintessa.

Het terugschroeven in veel Europese landen zoals Italië van de regels om het coronavirus te bestrijden, stemde beleggers positief, zegt Nijkamp.

Risicopremies voor Italiaanse staatsschulden koelden af. Een verwachte verlaging van de kredietrating van de derde economie van Europa kredietbeoordelaar S&P Global bleef uit.

De Dow Jones-index begon aan zijn vierde winstdag op rij en steeg 250 punten, de S&P500 pluste 1% met 240 punten, de Nasdaq voegde 1,2% winst toe. New York gaat zijn economie herstarten, allereerst in de bouw en de fabrieken, aldus gouverneur Andrew Cuomo. GM verloor 4% na beperking van zijn dividend.

Hoop op ECB

Naast bedrijfsresultaten stond de beursweek in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Beide centrale banken hebben in de afgelopen weken ongekende stimuleringsmaatregelen genomen vanwege de coronapandemie.

ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski zegt van de ECB-voorzitter Christine Lagarde meer steun te verwachten. Niet slechts geld. Het zal pas in juni tot verruiming van het lopende PEPP-steunprogramma van €750 miljard komen, denkt Brzeski. Deze donderdag al meer monetaire steun toedienen in een nog lopende chaotische crisis is „als het vangen van een vallend mes”, zegt hij. „Een sterke en overtuigende boodschap van Lagarde op donderdag zou de ECB kunnen redden van nog krachtigere maatregelen, althans voorlopig.”

Brent-olie daalde 7% tot onder $20 per vat. Het termijncontract voor levering van WTI-olie in juni daalde 26%. „Maar dat heeft beperkt effect op genoteerde oliebedrijven. Terwijl het overaanbod bij toch al een grote voorraad door de coronacrisis niet wezenlijk is veranderd”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management. ,,De opslag zit overal vol.”

De euro steeg met 0,3% tot $1,086.

Heineken strijdt met ING

In de AEX ging in de middag ASR aan kop met 3,6% winst. ING ging met 3,5% koersoploop mee, NN boekte 3,4% winst. Aegon werd 2% duurder.

ABN Amro zakte wat weg en klom met 1,3%. Financials liftten mee op meevallende berichten van Deutsche Bank, dat winst heeft geboekt in het eerste kwartaal.

„Er was op verlies van bijna €6 miljard gerekend. Hoewel de bank tijdelijk problemen kan krijgen met zijn kapitaalbuffer speelt deze winst alle bankaandelen in Europa in de kaart”, zegt Schutte van Noesis.

Vastgoedfonds Unibail (+3,6%) lag er eveneens positief bij.

Royal Dutch Shell zakte even met 0,3% bij de oliefondsen, maar herstelde zich naar een fractie winst.

In de AMX was PostNL met 8% winst de grootste winnaar. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+9%) bleef aangehaakt in de kopgroep, waar Aalberts Industries 5% won.

Air France KLM (+2,4%) zakte iets terug na een aanvankelijke koerswinst van 8%. Het kabinet kondigde vrijdag aan €2 tot 4 miljard uit te trekken om KLM door de coronacrisis te helpen. Frankrijk schiet Air France en moederbedrijf Air France-KLM te hulp, zodat het concern in totaal op €9 tot 11 miljard kan rekenen van zijn twee belangrijkste aandeelhouders. Die steun is meer dan verwacht, aldus Bank of America, die zijn advies verlaagde naar underperform.

Maar de steun is ’noodzakelijk’, concludeert ING. Wel is langdurig veel staatsinvloed slecht, stelt de bank. „Teveel inmenging van de Nederlandse en Franse overheid kan leiden tot een verslechtering van de relatie tussen Air France-KLM en partners, die een niet te onderschatten belang hebben.”

Handelshuis Flow Traders (-2%) was met ingenieursbureau Arcadis (-2,3%) achterblijver bij de middelgrote fondsen.

Verlichtingsproducent Signify (-1%) deed een stapje terug na de koerssprong van 14% op vrijdag.

Smallcapfonds Heijmans (+1,5%) liet weten aan de slag te gaan met de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam. De bouwer doet de klus in alliantie met Siemens Mobility. Met de opdracht van de gemeente Amsterdam is in totaal zo’n €70 miljoen gemoeid.

Fiesenleverancier Accell trok kort de aandacht. De koers liep sinds 21 april op, vandaag met nog eens 6,8% op, maar zakte tot 4,2% winst. „Er is speculatie of Pon of een andere investeerder interesse toont”, aldus Schutte.

