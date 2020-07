Weigeren mediation kost baan én ontslagvergoeding

Een uitnodiging van de baas gewoon negeren is niet verstandig. Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Als je door je baas een mediation-traject wordt aangeboden, is het verstandig daarop in te gaan. Een productiemedewerker die bij twee gesprekken niet kwam opdagen, is nu zijn baan kwijt en heeft ook geen recht op een ontslagvergoeding.