AkzoNobel compenseert afnemende vraag naar verf met prijsstijging

Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in de laatste drie maanden van 2019 uit op €223 miljoen, terwijl analisten uitgingen van €219,4 miljoen. In 2018 was dit nog €181 miljoen. De operationele winst steeg fors van €68 miljoen in het vierder kwartaal van 2018 naar €173 miljoen in dezelfde periode afgelopen jaar.

AkzoNobel zag zijn omzet in het derde kwartaal wel afzwakken. Die daalde met 3% tot ruim €2,2 miljard. De verffabrikant geeft aan dat er duidelijk minder vraag is naar de producten.

Over heel 2019 wist AkzoNobel de omzet nog wel stabiel te houden. Dat kwam vooral door prijsverhogingen en overnames. Die compenseerde de daling van het verkoopvolume. AkzoNobel bracht 5% minder verf en coatings aan de man dan in 2018.

,,We hebben goede vooruitgang geboekt, ondanks dat we te maken hadden met hogere kosten voor grondstoffen en een lagere vraag vanuit de markt”, zegt Thierry Vanlancker, ceo van AkzoNobel. ,,In de tweede helft van 2019 slaagden we erin onze prestaties verder te verbeteren, waardoor ons zakelijk rendement op verkopen met bijna 200 basispunten steeg tot 12,5%.”

AkzoNobel houd vast aan zijn bestaande strategie die loopt tot 2020 om het concern doelmatiger te maken. De ontwikkeling van de vraag naar de verf- en coatingproducten zal per regio verschillen en is afhankelijk van de huidige onzekere omstandigheden in de wereldeconomie. Wel verwacht AkzoNobel in de eerste helft van 2020 minder kwijt te zijn aan grondstoffen.