Amsterdam - Verfmaker AkzoNobel heeft 2019 boven verwachting afgesloten en kan zich langzaam opmaken om op overnamepad te gaan. De eigenaar van ondermeer de merken Alabastine, Flexa en Sikkens is kerngezond en beschikt inmiddels over een behoorlijke zak geld. Het coronavirus kan in de eerste helft van dit jaar het bedrijf nog wel raken.