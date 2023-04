Subsidieloket energieadvies mkb na aanpassing heropend

Mkb’ers klaagden over energie-adviseurs die zich voordeden als RVO-medewerker, ten onrechte voorspiegelden dat hun diensten gratis waren en misleidende informatie verstrekten, bijvoorbeeld door te stellen dat het verplicht was om energie-advies in te winnen.

Om dit tegen te gaan is de regeling voor 2023 op meerdere punten aangepast. Zo moet een energieadviseur tenminste twee jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming en moet de ondernemer een verklaring ondertekenen waarin hij aangeeft op de hoogte te zijn gesteld van de subsidievoorwaarden.

Bekijk ook: Kleinbedrijf worstelt met verduurzaming

De SVM-subsidie is bedoeld om het voor mkb’ers mogelijk te maken een gespecialiseerde adviseur in te huren, die helpt bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen voor hun bedrijfspand of de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van het isoleren van muren, vloeren en daken of het aanschaffen van elektrische bestelwagens of energiezuinige keukenapparatuur.

Advies

Alleen de kosten van het advies worden vergoed, de kosten van de uit te voeren maatregelen niet. Wel kunnen ondernemers een vergoeding krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Het gaat dan om bijvoorbeeld het opvragen en beoordelen van offertes of het aanvragen van één of meer subsidies.

De overheid vergoedt maximaal 80% van het advies en de ondersteuning. Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal €400 en maximaal €750. Voor advies én ondersteuning samen is dat maximaal €2500. In totaal is er een budget beschikbaar van €14,4 miljoen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het budget op is.