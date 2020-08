T-Mobile groeide in tweede kwartaal

Ceo Soren Abildgaard spreekt daarom van een ’sterk kwartaal’. „We wisten dat we een goede kwartaal zouden draaien, maar de 22% toename van ons bedrijfsresultaat was nog iets hoger dan we hadden voorzien”, zegt hij tijdens een toelichting. „Als je 124 winkels sluit wegens corona, dan houd je je hart vast, maar nadat ze weer open gingen, zijn de verkopen snel weer aangetrokken”, zegt hij. Ook besparingen die het bedrijf kon realiseren door de samenvoeging van activiteiten uit fusiepartner Tele2 Nederland, droegen bij aan de winstgroei.

T-Mobile zag het aantal klanten voor zijn mobiele netwerk aandikken tot 5,7 miljoen en het aantal abonnees met post-paid simkaarten stijgen met 50.000. Het aantal aansluitingen voor vast internet steeg met 11.000. Door corona kozen volgens Abildgard meer abonnees voor grote, ongelimiteerde datapakketten, en werd in het begin van het kwartaal aanzienlijk meer en langer gebeld. „Dat had natuurlijk te maken met het feit dat mensen bezorgd waren en niet op bezoek kwamen. Sinds de situatie normaliseerde, is dat weer afgenomen.” Over het tweede halfjaar verwacht de topman dat dit ’zeer competitief’ zal zijn. De afgelopen jaren heeft T-Mobile steeds weten te groeien ten opzicht van concurrenten.

5G

De topman zei tevreden te zijn over de opbrengst van de veiling voor de mobiele frequenties, waarbij ook de eerste kavels die voor het 5G signaal zijn gereserveerd, werden bemachtigd. T-Mobile zegt inmiddels voor 85% van het land 5G-dekking te hebben, die het voor het eind van het jaar naar landelijke dekking wil uitbreiden. „We zien de belangstelling voor de telefoons die geschikt zijn voor 5G van Samsung en Oppo toenemen. En over Apple gaan nu geruchten dat ze dit najaar met een iPhone komen die geschikt is voor 5G. Maar of dat ook waar is, dat weet ik niet.”