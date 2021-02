Kabinet steunt ondernemers langer via leveranciers

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) sprong dit voorjaar al in de bres voor de markt. Die werkt als volgt: een restaurant koopt zijn ingrediënten in bij leveranciers. Dat doet het op krediet, omdat het geld pas binnenkomt als de ingrediënten als maaltijden zijn verkocht. De leverancier verzekert daarom voor de zekerheid het krediet, mocht het restaurant toch niet kunnen betalen.

Onzekerheid

Maar vanwege de grote onzekerheid door de coronacrisis, trokken de verzekeraars hun handen van de markt af. Zonder de kredietverzekeraars zou de hele keten van horecabedrijven en hun leveranciers kunnen instorten, omdat niemand meer ingrediënten zou durven afnemen. De overheid nam daardoor de markt als het ware over.

Daar zette het kabinet destijds €12 miljard voor opzij en dat bedrag blijft voor de eerste helft van dit jaar staan. Dat is het bedrag waarvoor de overheid garant staat, maar niet wat Vijlbrief daadwerkelijk uitgeeft. Hij schatte de potentiële ’schade’ in het voorjaar op €1 miljard, maar dat afgelopen najaar flink naar beneden geschroefd: Vijlbrief sloot zelfs niet uit dat de ingreep geld zou opleveren in plaats van kosten.

Nieuwe regels

De grote spelers in de markt hebben zich opnieuw aangesloten bij het verbond met de Staat. De afspraken zijn daarvoor nu iets anders. In het voorjaar gingen alle premies naar de schatkist en kregen verzekeraars hun inkomsten vergoed. De verzekeraars hadden een eigen risico van 10% over de eerste €1 miljard aan schade. Nu worden alle inkomsten aan premies en kosten met een verhouding van 90/10% gedeeld door Staat en verzekeraars en is er geen maximum meer aan het eigen risico van de verzekeraars.