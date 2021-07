Bijna twee modale salarissen nodig voor gemiddeld koophuis

Tussen 2011 en 2016 kon je met de maximale hypotheek die je kreeg met een modaal inkomen plus een half modaal inkomen de gemiddelde koopsom voor een huis betalen. Inmiddels zijn daar bijna twee modale inkomens (dit jaar €36.500 bruto per jaar, dus in totaal €73.000 bruto) voor nodig.

Gemiddelde koopsom

De gemiddelde koopsom voor een huis was in mei van dit jaar €361.000. Met twee modale inkomens, en verder geen schulden of verplichtingen als alimentatie, kun je net iets minder dan €375.000 lenen.

Maar gezien de cijfers van makelaarsvereniging NVM, die volgens Van Bruggen altijd iets vooroplopen op de cijfers van het Kadaster, gaat de gemiddelde koopsom hier snel bovenuit stijgen. De NVM maakte onlangs bekend dat huizenprijzen het afgelopen kwartaal zo’n 20% hoger lagen dan een jaar eerder.

Hypotheekrente

Ondertussen blijft de hypotheekrente laag. Al enkele maanden verandert er weinig, als er rentewijzigingen zijn zijn het kleine, blijkt uit het overzicht van de hypotheekadviesketen.

Eerder dit jaar steeg de marktrente wel, maar de hypotheekrente steeg niet mee. De marges van geldverstrekkers liggen daarom 0,1 tot 0,4 procentpunt lager dan in andere jaren. De hypotheekadviesketen houdt om deze rekening met een stijging van de hypotheekrente met enkele tienden in de komende maanden, maar tot nu toe is dit uitgebleven.