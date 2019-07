'Minder winst voor ING'

De onderliggende baten schatten de analisten in doorsnee op bijna 4,5 miljard euro, net als in het tweede kwartaal van 2018. Daarop zal ING waarschijnlijk een onderliggende winst voor belastingen rapporteren van bijna 1,9 miljard euro, tegen ruim 2 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. De bank presenteert de tweedekwartaalcijfers donderdag voorbeurs.

De winstgevendheid bij ING en bij banken in het algemeen staat onder druk door de aanhoudend lage rente. En van dat ongunstige klimaat zijn de banken voorlopig ook nog niet verlost. De Europese Centrale Bank (ECB) liet onlangs doorschemeren dat de rente in september mogelijk nog verder omlaag gaat. Sommige kenners houden er verder rekening mee dat ING nog extra voorzieningen moet treffen, bijvoorbeeld in verband met de economische crisis in Turkije.

Witwassen

De onderliggende nettowinst is volgens de analistenschattingen dit keer teruggevallen tot ruim 1,3 miljard euro, waar ING een jaar terug nog een resultaat van meer dan 1,4 miljard euro in de boeken zette. In het eerste kwartaal dit jaar ging de winst ook al omlaag. Toen werd het resultaat onder meer gedrukt door kosten voor het verbeteren van het antiwitwasbeleid.

Het tekortschieten bij het voorkomen van witwassen blijft de gemoederen bezighouden. Zo kreeg ING recent nog een boete van 350.000 euro in België wegens inbreuken op de antiwitwas­wetgeving. De hoogte van de boete viel wel in het niet bij de megaschikking van in totaal 775 miljoen euro die de bank vorig jaar met justitie in Nederland trof.

Ook speelt er nog een kwestie in Italië. Het financiële concern moest met de Italiaanse centrale bank in gesprek over maatregelen om witwassen via de bank tegen te gaan. Zolang die gesprekken met de toezichthouder lopen is er een klantenstop.

Beleggers zullen verder geïnteresseerd zijn of ING nog wat kan zeggen over eerdere geruchten dat de bank probeerde om Commerzbank over te nemen. Daarbij zou ING zelfs een verplaatsing van zijn hoofdkantoor van Amsterdam naar Frankfurt hebben overwogen. Het concern zelf heeft zich nooit uitgelaten over de geruchtenstroom. Volgens de laatste berichten zou ING inmiddels niet meer geïnteresseerd zijn in een deal met de Duitsers.