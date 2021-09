’Faillissement Evergrande raakt ook Nederlandse tuinbouw’

Premium Binnenland

Liander gooit stroomnetwerk op slot voor nieuwe grootverbruikers in half Noord-Holland

Het elektriciteitsnetwerk van Liander in een groot deel van Noord-Holland is vol. Het netwerk in dat gebied gaat daarom vanaf vandaag voor vier jaar op slot, meldt netbeheerder Liander. Heeft u met dit probleem te maken gehad? We horen graag uw verhaal: mail naar e.van.der.schoot@telegraaf.nl