CM.com zegt ondanks corona op koers te blijven

Het Bredase bedrijf hield de middellangetermijnraming van een groei van 30% per jaar daarom in stand, schrijft het in het eerste kwartaalrapportage sinds zijn entree aan de beurs op 21 februari via de omgekeerde overname van de lege beurshuls Dutch Star Companies One.

Over de eerste drie maanden van dit jaar noteerde CM.com een stijging van 77% van het aantal boodschappen dat zijn klanten naar hun relaties verstuurde tot 867 miljoen en een toename van 12% van tot €166 miljoen in het volume aan betalingen dat het verwerkte. CM.com zelf leverde dit een omzet van €29,3 miljoen op, wat 40% meer is dan een jaar eerder.

Ceo Jeroen van Glabbeek meldde dat het bedrijf ’ondanks diverse uitdagingen als gevolg van nationale lockdowns er vertrouwen in heeft dat het zijn wereldwijde expansiestrategie kan voortzetten’.