‘Kabinet veel te zuinig met inzet sneltesten’

De voorzitter van MKB-Nederland geeft een kijkje achter de schermen van de onderhandelingen met Den Haag over nieuwe steunmaatregelen. Is het terecht dat de werkgever opdraait voor de quarantainekosten als zijn personeel noodgedwongen thuiszit vanwege het virus? En welk advies heeft Vonhof voor ondernemers die perspectief nodig hebben voor 2021? Dat en meer in de financiële podcast van De Telegraaf, met Martin Visser en Herman Stam.

Luister de nieuwe aflevering van Kwestie van Centen hier, hieronder, of via je favoriete podcast app zoals Apple Podcasts of Spotify: