Wall Street opent licht in het rood

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend, na de winsten een dag eerder. Het sentiment op Wall Street wordt nog steeds voor een groot deel bepaald door handelsontwikkelingen. China en de Verenigde Staten hebben een tijdelijke wapenstilstand aangekondigd in de handelsvete. Verder werd bekend dat Washington mogelijk extra importheffingen gaan invoeren op goederen uit de Europese Unie, als vergelding in het langlopende subsidieconflict tussen vliegtuigmakers Boeing en Airbus.