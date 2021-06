Forse belastingaanslag dreigt nog steeds voor nabestaanden slachtoffer MH17-ramp

Buitenland

Deel gebouw en steiger ingestort in Antwerpen: vijf mensen vermist, één dode

In de Jos Smolderenstraat op het Nieuw Zuid in Antwerpen is vrijdagmiddag een basisschool in opbouw deels ingestort. Zeker één persoon is daarbij omgekomen en een twintigtal mensen raakte gewond. Het medisch rampenplan is afgekondigd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en vragen de omgeving te...