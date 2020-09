Zon breekt door op Damrak met afkoeling euro

De AEX-index noteerde rond elf uur 2,1% in de plus op 564,1 punten. De Midkap-index deed het rustiger aan en ging 0,9% vooruit naar 813,01 punten.

De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zaten ook in de lift en dikten tot 2% aan.

Op Wall Street werden de recordstanden gisteravond weer aangescherpt door de beursgraadmeters S&P500 en de Nasdaq gesteund door meevallend nieuws over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op de voortzetting van de goede sfeer. Vanmiddag gaat de aandacht uit naar cijfers over de werkgelegenheid bij het bedrijfsleven in de VS van loonstrookverwerker ADP en het zogenoemde Beige Book van de Federal Reserve, die later op de dag verschijnen.

De afkoeling van de euro tegenover de dollar na opmerkingen van ECB-hoofdeconoom Philip Lane werkte positief door op het Damrak. Na het aantikken van de $1,20 een dag eerder zakte de Europese munt vanochtend weer flink onder deze grens naar $1,187.

Philips aan kop

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX koerste Unilever 2,4% hoger. De melding van de producent van levensmiddelen en schoonmaakproducten €1 miljard te investeren om de uitstoot van broeikasgassen in het productieproces te verminderen, werd goed ontvangen.

Philips hield de koppositie met een vooruitgang van 3,4%. Het zorgtechologieconcern raakte weer in trek bij beleggers na de verkoopdruk bij de start van de week.

Staalconcern ArcelorMittal boekte een winst van 2,8%. Adyen en Prosus werden 2% respectievelijk 1,4% meer waard. Beide techbedrijven zullen een plek krijgen in de Euro Stoxx 50, een graadmeter van de meest toonaangevende Europese beursfondsen.

Chipfondsen waren eveneens in trek. ASMI kreeg er 3,1% bij. De koers van ASML liep 3% op.

Aegon deelde niet mee in het zonnige beursklimaat. De verzekeraar was een negatieve uitzondering en moest 0,1% afstaan.

Midkapper Boskalis dikte 1% aan. De baggeraar liet weten orders te hebben gekregen in Schotland en Turkije.

Besi voerde de lijst met winnaars aan. De koers van de toeleverancier voor de chipindustrie steeg 2,7%.

Air France KLM belandde in de achterhoede met een koersdaling van 1,6%.

AScX-fonds Vastned leverde 0,2% in. De topman bij het vastgoedfonds vertrekt eind van dit jaar.

