’Bonte hond’ in Rode Boekje van de adel

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Socioloog Kees Bruin (l.) met jhr. Tom Versélewel de Witt Hamer. Ⓒ De Telegraaf

Jonkheren, baronnen en graven in ons land kunnen opgelucht ademhalen. Het Rode Boekje, het naslagwerk over hun families, wordt weer uitgegeven. Het eerste nieuwe deel werd gepresenteerd in Utrecht en meteen bleek er ook een ’bonte hond’ tussen alle eerbiedwaardige namen te staan.