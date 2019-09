Nederlandse topman Audi in het voorjaar weg

Dat meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung op basis van ingewijden. Schot staat sinds de zomer van 2018 aan het roer bij Audi. Hij nam destijds de taken over van de gearresteerde Rupert Stadler die verdacht wordt van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels. Eerst op interim-basis, maar vanaf begin dit jaar heeft Schot een vaste aanstelling.

ABN Amro

De Nederlander kwam in 2011 in dienst van Volkswagen, het moederbedrijf van Audi. Hij begon zijn loopbaan bij ABN AMRO en stapte vervolgens over naar Daimler waar hij diverse functies bij onder meer Mercedes-Benz bekleedde. In het najaar van 2017 trad Schot toe tot het bestuur van Audi.

Sinds de arrestatie van Stadler werd Düsmann al genoemd als beoogd vervanger bij Audi. Moederbedrijf Volkswagen wil niet op de berichtgeving reageren.