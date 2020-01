Extra heren welkom op Wiener Ball

Debutanten Ating Huwae (26) (l.) en zijn vriendin Laura Helgering (25) (l.) met haar zus Nicole Helgering (23) en David Lux. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

Na hun wekelijkse dansles in Den Haag waren de debutanten van komend Wiener Ball uitgenodigd op de residentie van de Oostenrijkse ambassadeur Heidemaria Gürer. ,,Wereldwijd zijn er Oostenrijkse bals”, zei ze over het feestelijke uithangbord van het skiland. ,,Dit Nederlandse bal in Noordwijk is één van de grootste!”