’Saoedi’s vragen Irak om ruwe olie’

Het olierijke Saoedi-Arabië moet na de aanval op zijn olie-installaties nu zelf diesel en kerosine importeren. Oliemaatschappij Aramco koopt op de internationale markt brandstoffen op, melden ingewijden in de oliemarkt.

Volgens de marktkenners koopt de oliestaat wel vaker kleine hoeveelheden, maar is de omvang na de aanval op de olie-industrie in het land van afgelopen zaterdag veel groter dan gebruikelijk.

Flinke hap

Om de olieleveranties aan het buitenland zo veel mogelijk gaande te houden, is de productie in de Saoedische raffinaderijen met 1 miljoen vaten per dag teruggeschroefd. „Als je een flinke hap uit de raffinagecapaciteit in de Midden-Oosten haalt, ontstaat er een gat dat moeten worden opgevuld”, zegt Eugene Lindell, marktdeskundige bij JBC Energy.

Meer invoer is voorlopig onvermijdelijk, zegt consultant Olivier Jakob van het Zwitserse Petromatrix. „Het kan ook niet anders dan de productie in eigen raffinaderijen te beperken om de export van ruwe olie zo veel mogelijk in stand te houden”, zegt hij.

Saoedi-Arabië heeft de afgelopen jaren de eigen raffinage flink opgevoerd om meer opbrengst te halen uit de olieproductie. Het koninkrijk raffineerde vorig jaar 2,8 miljoen vaten per dag, blijkt uit OPEC-cijfers.

Tankers naar Midden-Oosten

Meerdere tankers varen nu met hun ladingen van Europa naar het Midden-Oosten, een ongebruikelijke handelsroute. Niet uitgesloten wordt dat de omleiding ook te maken heeft met een verminderde vraag vanuit Europa.