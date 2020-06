Futures: Damrak opent hoger op vleugels VS

Beleggers putten moed uit het koersverloop op Wall Street, waar de beursgraadmeters ondanks een sterke toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten hoger wisten te sluiten.

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 37.077 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds de virusuitbraak begon. Het vorige recordaantal op een dag was 36.285 en werd in april vastgesteld, toen de uitbraak vooral aan de oostkust voor veel besmettingen zorgde.

De Federal Reserve liet weten dat grote Amerikaanse banken tot en met september hun aandeelhouders niet mogen belonen door eigen aandelen in te kopen. Die beslissing volgde op een stresstest van de Amerikaanse banken. De stresstest wees weliswaar uit dat de financiële concerns ook in het ergste crisisscenario's overeind blijven, maar wegens onzekerheid over het herstel van de economie moeten banken volgens de Fed voorzichtig omspringen met hun kapitaal.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Het Nederlandse kabinet schiet KLM te hulp met een steunpakket van 3,4 miljard euro. Daarnaast zijn hardere afspraken gemaakt met moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid over de positie van Schiphol als belangrijke overstapluchthaven. De steun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro, en overheidsgaranties tot 90 procent op bankkredieten ter waarde van 2,4 miljard euro.

Biotechnologiebedrijf Vivoryon en de Alzheimer's Disease Cooperative Study (ADCS) hebben een nieuw proefopzet ontwikkeld voor de fase 2a alzheimer-studie in de Verengide Staten. Deze studie wordt gezien als een volgende stap op weg naar de fase 2b-studie.

In Frankfurt zal sportkledingmaker Adidas mogelijk bewegen op de resultaten van concurrent Nike. Het Amerikaanse sportkledingmerk boekte in het voorbije kwartaal fors minder omzet door de sluiting van winkels in grote delen van de wereld vanwege de coronapandemie en leed een nettoverlies van 790 miljoen dollar.

De Europese beurzen veerden donderdag wat op. De AEX-index eindigde 0,6 procent hoger op 560,41 punten en de MidKap steeg een fractie tot 746,87. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent hoger op 25.745,60 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq stegen 1,1 procent.

De euro was 1,1215 dollar waard, tegen 1,1211 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 39,19 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 41,59.

