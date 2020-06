KLM stijgt op zonnige beurs

Rond 12.10 uur noteerde de AEX-index 1,3% hoger op 567,9 punten. De AMX steeg 0,8% naar 753,1 punten. De koersen zaten in Londen (+1,5%), Parijs (+1,5%) en Frankfurt (+0,9%) eveneens in de lift.

Het optimisme wordt gedreven door de hoop op meer steun door overheden en centrale banken, stelt ING-analist Simon Wiersma. „Berichten dat in Amerikaanse staten als Texas en Florida de lockdown-maatregelen weer moeten worden aangescherpt na nieuwe virusuitbraken, geven alleen maar voeding aan de hoop op meer stimulering door de Amerikaanse overheid en de Federal Reserve.”

’AEX valt terug naar 300 punten’

Volgens technisch analist Nico Bakker kan de AEX in het tweede halfjaar doorstijgen naar 630 punten. Maar voor volgend jaar houdt hij rekening met een terugval naar 300 punten. Als de graadmeter van de Amsterdamse beurs eind dit jaar piekt, komt er volgens Bakker namelijk een einde aan een meerjarige opgaande cyclus. De technisch analist weet wel wat hij dan begin volgend jaar met zijn beleggingen gaat doen. „Dan heb ik een lege portefeuille”, zei hij tijdens een online seminar van DFT.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting vlak tot licht lager na het sterke slot op donderdagavond. Bankaandelen veerden donderdag op, omdat Amerikaanse toezichthouders hebben ingestemd met aanpassingen van de Volcker Rule, zodat banken met eigen kapitaal kunnen investeren in private-equityfondsen, wat voorheen verboden was. Tegelijkertijd werd het dividend van grootbanken echter beperkt door de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS.

In de AEX was Randstad de koploper met een plus van 3,7%. De koers van de uitzender was de afgelopen maanden achtergebleven door de coronacrisis.

AkzoNobel werd 2,1% meer waard. De verffabrikant profiteerde van een koersdoelverhoging van zakenbank Credit Suisse van €85 naar €95. Ook dataleverancier WoltersKluwer (+2%) bleef goed bij.

De bankaandelen ABN Amro (-1,7%) en ING (-0,6%) zakten terug na de fraaie winsten op donderdag. Vastgoedfonds Unibail gaf 1,4% prijs.

In de AMX gingen industrieel toeleverancier Aalberts (+4%) en chipbedrijf Besi (+3,6%) aan de leiding. Air France KLM steeg 3%. Het Nederlandse kabinet schiet KLM te hulp met een steunpakket van €3,4 miljard, zo bevestigde het kabinet vanochtend. Minister Hoekstra (Financiën) meldde bovendien extra steun beschikbaar te willen stellen.

Apothekerstoeleverancier Fagron (-1,6%) stond onderaan bij de middelgrote fondsen. Kunstmestbedrijf OCI gaf eveneens 1,6% prijs.

Bij de smallcapfondsen won biotechnologiebedrijf Vivoryon 1,5%. Vivoryon en de Alzheimer's Disease Cooperative Study hebben een proefopzet ontwikkeld voor de fase 2a alzheimer-studie in de VS.

