KLM verliest hoogte op opgewekte beurs

Rond 15.40 uur noteerde de AEX-index 1,1% hoger op 566,8 punten. De AMX steeg 0,2% naar 748,5 punten. De koersen zaten in Londen (+1,4%), Parijs (+1,2%) en Frankfurt (+0,6%) eveneens in de lift.

Het optimisme wordt gedreven door de hoop op meer steun door overheden en centrale banken, stelt ING-analist Simon Wiersma. „Berichten dat in Amerikaanse staten als Texas en Florida de lockdown-maatregelen weer moeten worden aangescherpt na nieuwe virusuitbraken, geven alleen maar voeding aan de hoop op meer stimulering door de Amerikaanse overheid en de Federal Reserve.”

’AEX valt terug naar 300 punten’

Volgens technisch analist Nico Bakker kan de AEX in het tweede halfjaar doorstijgen naar 630 punten. Maar voor volgend jaar houdt hij rekening met een terugval naar 300 punten. Als de graadmeter van de Amsterdamse beurs eind dit jaar piekt, komt er volgens Bakker namelijk een einde aan een meerjarige opgaande cyclus. De technisch analist weet wel wat hij dan begin volgend jaar met zijn beleggingen gaat doen. „Dan heb ik een lege portefeuille”, zei hij tijdens een online seminar van DFT.

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,2% tot 0,7% lager na het sterke slot op donderdagavond. Bankaandelen veerden donderdag op, omdat Amerikaanse toezichthouders hebben ingestemd met aanpassingen van de Volcker Rule, zodat banken met eigen kapitaal kunnen investeren in private-equityfondsen, wat voorheen verboden was. Tegelijkertijd werd het dividend van grootbanken echter beperkt door de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS. De bankaandelen kwamen daardoor vandaag weer onder druk.

In de AEX was Randstad de koploper met een plus van 4,2%. De koers van de uitzender was de afgelopen maanden achtergebleven door de coronacrisis.

AkzoNobel werd 3,2% meer waard. De verffabrikant profiteerde van een koersdoelverhoging van zakenbank Credit Suisse van €85 naar €95 bij een ongewijzigd koopadvies. De chipmachinefabrikanten ASMI (+3,2%) en ASML (+1,8%) hadden eveneens de wind in de zeilen.

De bankaandelen ABN Amro (-2,2%) en ING (-1,5%) zakten terug na de fraaie winsten op donderdag. Vastgoedfonds Unibail gaf 3,1% prijs.

In de AMX gingen chiptoeleverancier Besi (+3,9%) en Aalberts Industries (+2,9%) aan de leiding. Technologieconcern TKH werd 2,5% hoger verhandeld.

Air France KLM opende vanochtend bijna 10% hoger in reactie op het steunpakket van €3,4 miljard van de Nederlandse overheid. Van die koerswinst was in de middaghandel slechts 0,3% van over. Beleggers houden er rekening mee dat het luchtvaartconcern later dit jaar mogelijk nieuwe aandelen moet uitgeven om de financiële positie te versterken.

Kunstmestmaker OCI (-3%) stond onderaan bij de middelgrote fondsen. Bodemonderzoeker Fugro ging 2,5% omlaag.

Op de lokale markt koerste digitale kaartenmaker AND 1,8% in de min. AND-grootaandeelhouder Cees de Bruin is overleden op 74-jarige leeftijd.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan!