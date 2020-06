Winst Damrak op hoop meer steun, KLM verrast

De AEX-index noteerde op de laatste handelsdag van de week rond 09:45 uur 0,8% hoger bij 565,5 punten. De AMX-index koerste toen 0,7% hoger bij 751,9 punten.

Elders in Europa stegen grote beurzen met 0,6% tot 0,8% hoger. Het aandeel Adidas zakte hier een half procent na de fors lagere verkopen van zijn Amerikaanse concurrent Nike (-3,9%).

In Azië boekte de Nikkei 1,1% winst. De Bank of Japan werd optimistisch over de economie in de tweede jaarhelft. De Hangseng verloor echter 0,9%.

Beleggers trokken zich volgens broker IG op aan de positieve stemming op Wall Street. De Dow Jones steeg 1,2%. Ondanks een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen, in 24 uur het hoogste aantal sinds de uitbraak, profiteerden beleggers.

De eerste futures voor opening van beurzen in New York om 15.30 uur noteren echter 0,3% tot 0,5% verlies.

Hoop op steun

Bankaandelen veerden donderdag op omdat Amerikaanse toezichthouders hebben ingestemd met aanpassingen van de Volcker Rule, zodat banken met eigen kapitaal kunnen investeren in private-equityfondsen, wat voorheen verboden was. Tegelijkertijd werd het dividend van grootbanken beperkt door de Federal Reserve.

Het optimisme wordt, vanwege het coronavirus, gedreven door de hoop op meer staatssteun, stelt ING-analist Simon Wiersma. „Berichten dat in onder Amerikaanse staten als Texas en Florida de lockdown-maatregelen weer moeten worden aangescherpt na nieuwe virusuitbraken, geven alleen maar voeding aan de hoop op meer stimulering door de Amerikaanse overheid en de Fed, de centrale bank.”

De euro verloor een fractie bij $1,1215. Brentolie daalde 1% tot $41 per vat. De 10-jaarsstaatsobligatie bleef net als Amerikaanse treasuries vlak. Goud werd een tiende duurder bij $1763 per troy ounce (31,1 gram). Bitcoin daalde 1,5%.

Ranstad gewild

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond chemiebedrijf AkzoNobel - na een koersdoelverhoging van Credit Suisse van €85 naar €95 - met uitzender Randstad dankzij 2,2% winst aan kop, met betalingsverwerker Adyen (+2,1%).

Ook dataleverancier WoltersKluwer bleef met 1,7% stijging goed bij.

Bekijk ook: Wolters Kluwer helpt zorgverleners in coronacrisis

Biotechfonds Galapagos, gisteren leidend met 3,4% winst, ging vandaaag met 2,2% daling bovenaan het lijstje met verliezers.

Ook vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield zakte, met 0,9%. Financiële instellingen ABN Amro, Aegon, NN en ING stonden - na de opmars van donderdag - onderin de hoofdindex met verliezen van 0,3% tot 1,6%.

Air France-KLM steeg bij de middelgrote fondsen met 5%. Het Nederlandse kabinet schiet dochter KLM te hulp met een steunpakket van €3,4 miljard, zo bevestigde het kabinet vanochtend. Minister Hoekstra (Financiën) meldde bovendien extra steun beschikbaar te willen stellen.

Chiptoeleverancier Besi profiteerde in de Midkap met 1,6% winst, Aalberts Industries won 1,6%.

Kunstmestbedrijf OCI - donderdag de grote verliezer - en bodemonderzoeker Fugro vormden hier de bodem dankzij ruim 1% verlies.

Biotechnologiebedrijf Vivoryon leidde de smallcaps dankzij 3% winst. Vivoryon en de Alzheimer's Disease Cooperative Study hebben een proefopzet ontwikkeld voor de fase 2a alzheimer-studie in de Verengide Staten.

Toeleverancier Fagron veerde met 1% op. De contractverlenging die Fagron met de Nederlandse apotheekgroothandel Alliance Healthcare heeft afgesproken is in principe goed nieuws, aldus analisten van ING.

HAL Trust ging vandaag €2,90 ex-dividend.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan!