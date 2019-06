Eldorado koopt Caesars in casinofusie VS

Caesars heeft het moeilijk sinds het bedrijf in 2008 werd overgenomen door investeerders Apollo Global Management en TPG. Die zadelden het bedrijf, dat bekend is van Caesars Palace in Las Vegas, op met een grote schuld. Twee jaar geleden probeerde het bedrijf via een surseance-procedure schoon schip te maken. Grootaandeelhouder Carl Icahn zat Caesars sindsdien achter de vodden om zichzelf te koop te zetten. Hij steunt het overnamebod van Eldorado.

Eldorado begon in 1973 met één casino in Reno maar groeide de afgelopen jaren snel naar een bedrijf met een marktwaarde van 4 miljard dollar. Eldorado en Caesars rekenen er op na de overname circa 500 miljoen dollar aan besparingen te kunnen realiseren.