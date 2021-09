Premium Financieel

Winkelwagen veel duurzamer tijdens corona

Consumenten hebben in de supermarkt in coronajaar 2020 veel vaker gekozen voor duurzaam eten en drinken. De supermarktomzet van voeding met een duurzaamheidskeurmerk is afgelopen jaar met 21% gestegen, terwijl die van gangbare voeding met 7% steeg. Alleen de vleeseter wijkt af van die trend.