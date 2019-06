Nikkei klimt door hoop rentestap VS

De Nikkei in Tokio eindigde 1,8 procent hoger op 20.776,10 punten. Vooral de exportbedrijven en banken, die in de afgelopen weken onder druk stonden door de toenemende handelsspanningen, werden weer opgepikt. Robotmaker Fanuc en chiptester Advantest klommen 2,9 en 3,1 procent. De bank Mitsubishi UFJ Financial Group en verzekeraar Dai-ichi Life Holdings dikten 1,6 en 2,6 procent aan. Fast Retailing daalde 1,6 procent. De Japanse kledingketen Uniqlo, dat eigendom is van Fast Retailing, zag de vergelijkbare omzet in mei dalen.

De andere Aziatische beurzen gingen eveneens vooruit. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent. Uit gegevens van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de dienstensector in China in mei minder sterk is gegroeid dan een maand eerder. De Kospi in Seoul won 0,1 procent. In Sydney steeg de All Ordinaries 0,4 procent.