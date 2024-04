Maersk stopt na aanval weer met varen door Rode Zee

DUBAI (ANP/AFP/RTR) - Het Deense scheepvaartconcern Maersk pauzeert de doorvoer door de Rode Zee voor 48 uur nadat een van zijn schepen is aangevallen door Houthi-rebellen. Volgens de rederij werd het schip, de Maersk Hangzhou, zaterdagavond en zondagochtend aangevallen. De Amerikaanse marine die in het gebied aanwezig is, heeft naar eigen zeggen drie van de vier aanvallende boten tot zinken gebracht.

© ANP/HH Houthi-rebellen in Sanaa, de hoofdstad van Jemen