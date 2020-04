Heineken scheldt opnieuw huur kwijt

,,Vandaag hebben we besloten om ook de helft van de verplichte huursom in onze eigen panden met betrekking tot de maand mei kwijt te schelden. Met deze aanvullende maatregel hopen we lucht te geven in tijden die financieel zwaar zijn. Het betreft een eenmalige kwijtschelding die we doen in afwachting van structurele overheidsmaatregelen om horecaondernemers verder te ondersteunen”, schrijft Marc Josephus Jitta, directeur Heineken Out of Home en verantwoordelijk voor het contact met horecaondernemers.

Het is nog steeds niet bekend wanneer de horeca weer open mag voor het publiek. De ondernemingen zijn sinds 15 maart gesloten. Heineken is ook bereid om te kijken naar verdere maatregelen als een heropening nog langer op zich laat wachten. ,,Mocht de heropening door alle maatregelen langer op zich laten wachten dan we nu kunnen voorzien, dan komen we uiteraard terug met een passende oplossing voor de volgende maanden”, aldus Josephus Jitta.