’Goed nieuws spaarders’ geen oplossing voor verleden

Staatssecretaris Snel van (Financiën) had 'goed nieuws', maar niet voor iedereen...

Staatssecretaris Snel (Financiën) had ’goed nieuws voor spaarders’. Want ruim 1,3 miljoen spaarders hoeven vanaf 2022 geen belasting meer te betalen. De staatssecretaris was niet helemaal compleet met die mededeling. Het is namelijk alleen goed nieuws in de toekomst voor spaarders. Wie niet zijn geholpen met de maatregelen van Snel, zijn de mensen die de afgelopen jaren te veel belasting hebben betaald over hun spaargeld.