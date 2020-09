Vergelijken mobiele abonnementen nog te lastig

De meeste consumenten zoeken op de websites van aanbieders naar informatie, zo komt uit ACM-onderzoek naar voren. Qua prijzen en voorwaarden is over het algemeen nog sprake van klare taal.

Op het moment dat abonnementen vergeleken moeten worden, wordt het lastig. Bijna de helft van de consumenten die door de waakhond zijn ondervraagd, vindt de informatie van verschillende aanbieders (totaal) niet vergelijkbaar.

Geen sancties

Volgens de ACM moet deze informatie zo worden gepresenteerd dat consumenten ze goed met elkaar kunnen vergelijken om daarna een keuze te maken. De waakhond kan alleen geen sancties opleggen als dat niet gebeurt, en houdt het dus bij een oproep.

Consumenten willen bij het afsluiten van een mobiel abonnement vooral informatie vergelijken over de vaste kosten per maand, de lengte van het contract en de kwaliteit of betrouwbaarheid van het netwerk. Verder willen consumenten weten of ze hun huidige nummer kunnen meenemen en hoe dat in zijn werk gaat, terwijl ze ook graag inzicht hebben in het eigen verbruik en de snelheid van het netwerk.