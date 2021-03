Deurwaarders even niet langs bij gedupeerden toeslagen

De beroepsorganisaties van gerechtsdeurwaarders hebben met de Belastindienst afspraken gemaakt over het delen van informatie. Daarmee moet verhinderd worden dat schuldeisers meteen de €30.000 schadevergoeding opeisen die de gedupeerden van de overheid krijgen.

„Met deze afspraken kan de pauzeknop op schulden voor de gedupeerden worden uitgevoerd en worden voorkomen dat er bij hen beslag wordt gelegd of ontruimd”, melden de organisaties woensdag.

Omdat veel gedupeerden door de toeslagenkwestie in de financiële problemen zijn gekomen, bestaat de kans dat private schuldeisers zoals energiebedrijven, zorgverzekeraars en verhuurders meteen beslag leggen op dit compensatiegeld. Daar hebben zij officieel ook recht op, maar de overheid vindt dat het geld daarvoor niet is bedoeld.

De oplossing betekent in de praktijk dat de Belastingdienst de lijst met gedupeerden verstrekt aan de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders. Deze stichting levert dan de deurwaarderskantoren een lijst met de gedupeerden die bij andere kantoren bekend zijn.

In de toeslagenaffaire, die leidde tot de val van het kabinet, draaide het om ouders die door de Belastingdienst ongekend hard werden aangepakt na signalen van fraude met kinderopvangtoeslag of wegens het leveren van onvoldoende informatie. Duizenden gezinnen werden onterecht beboet en weggezet als fraudeur.

Het kabinet besloot in december dat iedere gedupeerde ouder in elk geval €30.000 krijgt. Het aantal gedupeerden dat zich heeft gemeld, is sinds de uitbreiding van de compensatie verdubbeld tot bijna 18.000.