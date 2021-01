’Banenverlies VS vorig jaar was ergste sinds 1939’

Vooral onder de zwarte en Latino-bevolking en onder jongeren was het banenverlies groot.

In 2020 gingen in de VS per saldo krap 9,4 miljoen banen verloren. Dat is veel meer dan de ruim 5 miljoen banen die in 2009, in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis, verloren gingen.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid zei vrijdag dat de werkgelegenheid in december voor het eerst weer kromp sinds de coronaklap afgelopen voorjaar. In april, na de afkondiging van lockdowns tegen de coronapandemie, gingen in een klap rond de 20 miljoen arbeidsplaatsen verloren.

De horecasector en aanverwante branches werden vorig jaar in de VS, net als elders, het hardst getroffen. Daardoor nam vooral de werkloosheid onder minderheden, jongeren en lager opgeleide werknemers sterk toe. Deze groepen werden volgens de krant al onevenredig zwaar getroffen door de economische gevolgen van de coronacrisis.