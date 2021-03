’Alleen rijke jongere kan nog een huis kopen’

Premium Binnenland

Zij vonden hun droomhuis ondanks overspannen markt met torenhoge prijzen

De huizenprijzen rijzen de pan uit. Kopers betaalden in een jaar tijd bijna 9 procent meer voor een woning, meldde het CBS maandag. Het is de sterkste stijging in bijna twintig jaar. Vooral in groenere en ruimtelijke gemeenten moest men fors meer betalen. Maar de ene woonplaats is de andere niet, ze...