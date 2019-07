Signify en Wereldhave dalen op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen een fractie hoger op 578,94 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 829,39 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,2 procent. Parijs bleef vlak.

In de MidKap zakte Signify 4,8 procent. Het verlichtingsbedrijf zag in het tweede kwartaal opnieuw de omzet dalen. Het bedrijf kampt met de aanhoudende krimp van de traditionele lampenmarkt. Winkelvastgoedfonds Wereldhave stelde zijn winstverwachting voor heel 2019 naar beneden bij en verloor 3,7 procent.

Galapagos won 0,6 procent in de AEX. De biotechnoloog leed in de eerste jaarhelft een groter verlies dan een jaar eerder. De opbrengsten gingen wel wat omhoog. Verder blijkt uit het halfjaarbericht van Galapagos dat het bedrijf erg optimistisch is over de recent aangekondigde megadeal met samenwerkingspartner Gilead Sciences.