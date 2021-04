Seksspeeltjes en tuinmeubelen zijn slachtoffers van Suez-fiasco

Hollands glorie in het Suezkanaal, de hele wereld keek toe hoe het Nederlandse bedrijf Boskalis het vastgelopen containerschip de Ever Given los wist te krijgen. Er werd wereldwijd opgelucht adem gehaald, maar wat zijn de gevolgen van deze operatie? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van ‘Kwestie van Centen’. Samen met DFT-verslaggevers Yteke de Jong en Edwin van der Schoot wordt doorgenomen hoe afhankelijk bedrijven zijn van productie elders in de wereld en waarom dit het uitgelezen moment is voor de havenarbeiders in Rotterdam om een betere cao uit het vuur te slepen.