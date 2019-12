Heijmans bouwt nieuw datacenter

De naam van de opdrachtgever en de locatie voor het project noemde Heijmans niet in de verklaring. Naar verluidt gaat het om een datacenter in de buurt van Amsterdam. Volgens een woordvoerder is de plaats van een te realiseren datacenter concurrentiegevoelig en heeft de onderneming zich te houden aan een geheimhoudingsplicht.

Zeker als het gaat om gebouwen rond bepaalde 'hubs' zoals de regio Amsterdam. Dan maakt het al een heel verschil als een datacenter staat in bijvoorbeeld Weesp of randje Amsterdam.

Heijmans heeft naar eigen zeggen inmiddels veel ervaring opgedaan met het bouwen en onderhouden van datacenters. Eerder bouwde het bedrijf al de Amsterdam Data Tower. Ook beheert Heijmans een aantal datacenters voor de Rijksoverheid.