Jubelstemming op beurs na banencijfer

De AEX stond om tien over vier 2,4% hoger op 572,5 punten. De AMX steeg 2,4% naar 791,7 punten. De koersenborden elders in Europa kleurden eveneens donkergroen. De Britse FTSE 100, de Franse CAC 40 en de Duitse DAX wonnen respectievelijk 2,1%, 3,5% en 3,1%.

In de VS was er eveneens sprake van een feeststemming. Na veertig minuten handel had de Dow Jones-index 2,8% gewonnen en de Nasdaq-index 1,8%.

De toch al extreem positieve stemming op de beurzen kreeg een extra stimulans na het nieuws dat er in de VS in mei 2,5 miljoen banen bijgekomen zijn, terwijl de markt gemiddeld genomen op een afname van 7,3 miljoen banen rekende. De werkloosheid zakte hierdoor tot 13,3%, ver onder de gevreesde 20%.

Ook voor hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro komt het cijfer als een verrassing. Dat de beurzen in de afgelopen weken al enorm zijn opgelopen, schrijft hij vooral toe aan de enorme stimuleringsmaatregelen door beleidsmakers en het opengaan van de economieën. „Bovendien profiteert de in diverse indices belangrijke technologiesector juist van de kredietcrisis. Zo is het marktaandeel van e-commerce in de VS de afgelopen maanden even hard gegroeid als in de voorgaande negen jaar.”

Veel beursgraadmeters staan dit jaar ondanks de diepe recessie nog slechts bescheiden lager - amper 6% voor de AEX - en de koers-winstverhoudingen zijn op het hoogste niveau in vele jaren beland. Toch vindt Wessels niet dat de waarderingen extreem zijn. „De rentes waren ook nooit zo laag. Dit rechtvaardigt hogere waarderingen, mede omdat alternatieven zoals obligaties hierdoor minder aantrekkelijk zijn.”

De beleggingsstrateeg meent wel dat de koersen wat te ver zijn doorgeschoten. „Als overheden hun steunmaatregelen terugschroeven, zou de economie weer verder kunnen verslechteren. Ook is er een risico op een tweede golf aan coronabesmettingen na de zomer.”

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een plus van 14,1%. Het vastgoedfonds gaf daarmee een vervolg aan het sterke koersherstel van eerder deze week.

De financiële waarden lagen er positief bij. ABN Amro ging 7,6% vooruit. ING en Aegon wonnen 7,8% respectievelijk 6%.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell steeg 7%, gesteund door de verdere opmars van de olieprijzen. Irak doet mee aan de verlenging van de olieproductiebeperking die OPEC-leider Saoedi-Arabië en Rusland hebben afgesproken, meldt persbureau Bloomberg. Mogelijk kan het oliekartel dit weekeinde al goedkeuring geven aan de overeenkomst.

Adyen was met een min van 3% de grootste daler onder de hoofdfondsen. De betalingsdienstverlener bereikte woensdag nog een record van €1223. Informatieleverancier Wolters Kluwer zakte 2,5%.

Bij de middelgrote fondsen koerste Air France KLM 12% hoger, geholpen door het nieuws dat China buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gaat toestaan om er weer te landen. Ook andere landen schaffen coronamaatregelen af en openen hun grenzen weer.

Bodemonderzoeker Fugro kreeg er 11,2% bij. Kabel- en telecommaatschappij Altice steeg 7,3%

Holland Colours won op de lokale markt 3%, na de publicatie van zijn jaarcijfers. De maker van kleurconcentraten wil vanwege de grote onzekerheid over de coronacrisis en de verwachte economische neergang geen dividend uitkeren.

